Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о ОУ

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе протест в Софийски градски съд срещу наложената от Софийски районен съд мярка за неотклонение спрямо 35-годишен мъж, държал специални записващи устройства, скрити в тоалетни на училище, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият Александър Евтимов е привлечен към наказателна отговорност за това, че за времето от неустановена дата през 2025 г. до 16 декември 2025 г. в училище в ж.к. "Гео Милев" в София, е държал специално техническо средство, предназначено за събиране на информация - камери за видеонаблюдение.

Деянието е извършено от длъжностно лице във връзка със службата му. Евтимов е привлечен към наказателна отговорност и за това, че е създал порнографски материали чрез заснемане със скрити камери, поставени в тоалетните, като за създаването на материалите са използвани лица, ненавършили 18-годишна възраст.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл.159, ал.4, т.1 вр.ал.1 от НК и по чл.339а, ал.2 вр.ал.1 от НК, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода". Александър Евтимов бе задържан за срок до 72 часа.

На 19 деември 2025 г. наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо него. Състав на съда наложи на обвиняемия мярка за неотклонение "гаранция в пари" в размер на 5000 лв.