Прокуратурата повдигна обвинение за умишлено убийство след инцидент на „Лъвов мост“ в София

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъж за умишлено убийство по чл. 115 от НК, извършено на 22 юни 2026 г. около 18.10 ч. на „Лъвов мост“ в София.

Според разследването той е избутал жертвата през парапета на моста, вследствие на което пострадалият е паднал от височина и е починал от тежките си травми.

Обвиняемият е задържан за 72 часа с постановление на прокурор. Досъдебното производство се води от СДВР под надзора на СГП.

На 25 юни прокуратурата ще поиска от съда мярка „задържане под стража“.