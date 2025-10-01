Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса

Девет души, сред които и дете, загинаха вследствие на проливни дъждове в Одеса. Кметът на града съобщи, че за седем часа вчера в града са паднали количества дъжд колкото за два месеца.

Улици и сгради са били наводнени, има повалени дървета. Спасени са над 360 души, които са били блокирани от дъжда в коли и автобуси.

Прекъснато е било електрозахранването и властите все още работят по възстановяването му. Кметството на Одеса призова жителите да се въздържат от пътуване без неотложна нужда, особено с кола.