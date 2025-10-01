БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
Проливен дъжд взе 9 жертви в Одеса
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Девет души, сред които и дете, загинаха вследствие на проливни дъждове в Одеса. Кметът на града съобщи, че за седем часа вчера в града са паднали количества дъжд колкото за два месеца.

Улици и сгради са били наводнени, има повалени дървета. Спасени са над 360 души, които са били блокирани от дъжда в коли и автобуси.

Прекъснато е било електрозахранването и властите все още работят по възстановяването му. Кметството на Одеса призова жителите да се въздържат от пътуване без неотложна нужда, особено с кола.

#проливен дъжд #одеса #жертви на наводнения

Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
2
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
4
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
5
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
6
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Европа

Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени 254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров Ибиса, плажовете са затворени
Чете се за: 02:55 мин.
Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна Неформална среща на върха в Копенхаген: Лидерите от ЕС обсъждат подкрепата за Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове
Чете се за: 02:37 мин.
Христо Грозев с наградата „Журналист на годината“ на PRIX EUROPA в Берлин Христо Грозев с наградата „Журналист на годината“ на PRIX EUROPA в Берлин
Чете се за: 02:55 мин.
Семейство е убито след руски удари в Сумска област Семейство е убито след руски удари в Сумска област
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация" Политически коментари в парламента за корупционния скандал в "Автомобилна администрация"
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора Росен Желязков: Наш дълг е да осигурим достойни доходи и качествена грижа за възрастните хора
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спряха избора на генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
254 л/кв.м дъжд: Порои причиниха наводнения на испанския остров...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
750 000 федерални служители в САЩ ще бъдат изпратени в принудителен...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ