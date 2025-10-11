Проливни валежи причиниха смъртта на близо 30 души в Мексико

Проливни дъждове взеха най-малко 27 жертви в Мексико, а няколко души са в неизвестност. Валежите предизвикаха свлачища, нарушиха електроснабдяването в някои населени места и доведоха до преливане на реки, предаде Ройтерс.
Гражданската защита в щата Идалго докладва за 16 загинали и добави, че пострадали от бедствието са най-малко 1000 жилищни домове и стотици училища.
Губеранторът на щата Пуебла Алехандро Армента каза, че най-малко девет души са намерили смъртта си при свличане на земни маси, а петима са в неизвестност. Сведения за още две жертви постъпиха от щата Веракрус.
"Правим всичко възможно да подпомогнем населението, да отворим пътищата и да възстановим електроснабдяването", написа в Екс президентът Клаудия Шейнбаум.
Tras las fuertes lluvias, la Secretaría de Marina (@SEMAR_mx ) desplegó tres mil 300 elementos en Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025
También puso a disposición 18 embarcaciones, seis helicópteros, tres plantas potabilizadoras, tres aviones, tres cocinetas y cuatro mil… pic.twitter.com/O7ES5XBoKC
Тя сподели снимки на спасителни екипи, които са принудени да пренасят помощи от първа необходимост, газейки във вода до коленете по наводнените улици.
Министерството на отбраната обяви, че е задействало над 5400 военнослужещи, които да съдействат при наблюдението на обстановката, евакуациите и разчистването на пострадалите райони.
Междувременно бурите "Реймънд" и "Присила" връхлетяха полуостров Долна Калифорния и западното тихоокеанско крайбрежие на Мексико, донасяйки със себе си обилни валежи.