Промени в Правилника за договорите и трансферите на футболистите

На свое редовно заседание Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие изменения и допълнения в нормативната уредба. Част от по-значимите промени бяха представени по време на събитието по повод жребия за Първа лига. Други важни изменения, които са предвидени в Правилника за договорите и трансферите на футболистите ще бъдат в сила от сезон 2026/2027.

Сред основните промени са:

Въвеждане на по-ясен ред за упражняване правото на клубовете да предложат първи професионален договор на свои юноши;



Приемане на нов механизъм за компенсация при сключване на първи професионален договор. Основният размер на компенсацията за обучение е определен на 50 000 евро. За футболисти, които през последния сезон са взели участие в най-малко 50% от срещите на национален отбор на Република България, размерът на компенсацията е 75 000 евро.



Въвеждане на конкретен срок, в който клубовете от Първа и Втора професионална лига следва да предложат първи професионален договор на свои футболисти след навършване на 18-годишна възраст. При непредоставяне на такова предложение клубът губи правото си да претендира компенсация за обучение при подписване на първи професионален договор с друг клуб. В случаите, когато клубът е отправил предложение в установения срок, а футболистът не го е приел, правото на компенсация се запазва.



Актуализиране на механизма за разпределение на компенсацията за обучение между клубовете, участвали в подготовката и развитието на футболиста.

Приетите изменения целят да създадат по-ясни правила относно статута на младите футболисти, да гарантират справедливо компенсиране на клубовете, инвестиращи в обучението и развитието на състезатели, както и да дадат по-голям шанс за развитие на младите футболисти, които не са получили предложение за първи професионален договор.

Окончателният текст на нормативните документи на БФС за сезон 2026/2027 ще бъде публикуван на официалния сайт на Българския футболен съюз през следващите дни.