Протест пред френското посолство у нас заради отделени деца от родителите им във Франция

Граждани се събраха на протест пред сградата на френското посолството в София във връзка със случай на отделени български деца от родителите им и настанени в приемни семейства във Франция. Организатор на демонстрацията е сдружение „РОД - Родители обединени за децата" (РОД Интернешънъл).

Сред исканията на протестиращите е съдействие от българска страна. От сдружението заявиха, че са информирали и международни организации за казуса. Подготвили са и отворено писмо, адресирано към посланика на Франция у нас.