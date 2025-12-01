БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Мерките на СДВР: Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 02:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 01:17 мин.

Протест срещу бюджета за 2026 година се провежда в София и редица градове на страната

Милена Кирова
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демонтрацията е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат, няма да позволим да ни ограбят"

Протест срещу бюджета за 2026 година в София и редица градове на страната. Демонстрацията е с начален час 18:00 ч.

Въпреки че протестът беше обявен за 18:00 часа, недоволните започнаха да се събират на своето традиционно място в Триъгълника на властта още след 17:00 часа тази вечер. Протестът е под надслов "Няма да позволим да ни излъжат, няма да позволим да ни ограбят", като в този момент на сцената, която е изградена пред Министерския съвет, се излъчват различни клипове и послания, както на лидерите на "Продължаваме Промяната – Демократична България", така и на млади хора, инфлуенсъри, които са реализирали тези клипове в социалните мрежи.

А какъв всъщност е поводът за недоволството на протестиращите? Това е бюджетът за 2026 година. Знаете, от опозицията от ПП–ДБ настояват този бюджет да бъде изцяло изтеглен от Народното събрание. Първоначално управляващите в лицето на Бойко Борисов заявиха, че ще изтеглят този бюджет, но в крайна сметка това не се случи и всъщност това провокира и недоволството както на "Продължаваме Промяната – Демократична България", така и на хората, които са се събрали на площада.

- Подразни ме това, че несправедливо се разпределя този бюджет. Залагат се грешни данни на Европейския съюз, очакват се в бъдеще време отнякъде да дойдат пари. Тези пари не идват от небето, трябва някой да ги спечели. Няма условия за това печелене на парите.

- Искам да защитя държавата си и искам да защитя правото на всички граждани, които се намират тук на площада, да живеят в една по-добра държава. И искам да попитам всички хора вътре в Народното събрание, като студент по право, хората, които гласуват законите, хората, които ги мислят, защо не ги спазват. И как не ги е срам да почернят държавата, да почернят този велик народ, как не ги е срам да ни ограбват. Защото всички млади хора заради тях се изнасят в чужбина, тъй като тук вече не е нормално за живеене.

- Целта е мирно да покажем недоволството си с този бюджет и да покажем, че искаме гласът ни да бъде чут.

Цялото пространство в Триъгълника на властта е изпълнено с хора, а за протестиращите, които са около президентството, а също и около Българската народна банка, има поставен и втори допълнителен монитор, за да може да виждат какво се случва на сцената и за да могат да чуват говорителите на сцената. А иначе по сградите както на Народното събрание, така и на Министерския съвет се прожектират различни думи.

Организаторите на протеста също са взели своите мерки, за да няма излишно напрежение и за да няма провокации. Те раздават на протестиращите листове, на които пише какво правим и какво не правим, като подчертават, че това е мирен протест и не трябва да има както физически конфликти, така и език на омразата. Разбира се, всеки изразява своето недоволство по различен начин.

снимки: Виктор Борисов, Милена Кирова и Десислава Кулелиева

Протестът в София не е единствен. Такъв се организира и в други градове на страната, като Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Нова Загора, Пловдив, Благоевград, Сливен. Там също в социалните мрежи множество хора се организират, за да покажат своето недоволство към бюджета за 2026 година.

Вижте прякото включване на Милена Кирова

ПЛОВДИВ

Демонстрацията в Пловдив е под мотото "Стига айляк, ограбват те". Тя започна на площад "Съединение", а след това се очаква да премине и шествие през Главната улица.

Автор и снимка: Деница Торньова

#протест Бюджет 2026 #протест срещу бюджета

