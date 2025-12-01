БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети в...
Чете се за: 00:45 мин.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 01:25 мин.
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван...
Чете се за: 02:30 мин.
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали...
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

Той е бил откаран за лечение в плевенска болница

полиция - лампа - престъпление
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Мъж на 44 години е прободен в гръдния кош след скандал и физическа саморазправа в заведение в Ловеч, информират от Областната дирекция на МВР.

Случаят, за който бе съобщено днес, е от петък вечерта. Около 22:40 ч. в Районното управление (РУ) на полицията е получен сигнал за инцидента в жилищен комплекс „Червен бряг“. След свадата и боя между група мъже е бил намушкан 44-годишният, който е криминално проявен.

Той е бил откаран за лечение в плевенска болница. По случая е образувано досъдебно производство. Служители на РУ - Ловеч продължават активно работата по изясняване на всички обстоятелства и участници в конфликта.

Същевременно на страницата си във Фейсбук от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Сърце и мозък“ в Плевен, съобщиха, че екип от кардиохирурзи, гръдни хирурзи, реаниматори и специалисти по образна диагностика са спасили мъжа, чиято прободна рана е била на предната гръдна стена в ляво и дясно. Той е бил докаран около 2:00 ч. след полунощ в петък с линейка на Бърза помощ в спешното приемно отделение, след като е бил отказан прием в друга плевенска болница поради липса на дежурен кардиохирург. Благодарение на бързата реакция на дежурния екип в спешното приемното отделение на МБАЛ „Сърце и мозък“, своевременното сформиране на екип от хирурзи, рентгенолози и реаниматори не се е стигнало по-тежък кръвоизлив в белия дроб и спиране на дишането.

През октомври в Ловеч 25-годишен мъж беше намушкан в областта на гърба. След преглед в местната болница пострадалият беше откаран за операция и лечение в Плевен.

#прободна рана #Ловеч #инцидент

Последвайте ни

ТОП 24

Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и полицай
1
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
2
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Почина финансистът Емил Хърсев
3
Почина финансистът Емил Хърсев
“Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна протестираха срещу презастрояването
4
“Изсичат гори в свлачищни райони”: Във Варна...
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
5
Финансова грамотност: Защо е важно да знаем как да боравим с парите?
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска държава"
6
Американската армия нанесе удари по цели на "Ислямска...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
6
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато

Още от: Криминално

Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"
Задържаха мъжа, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари"
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан Заради любовна драма: Жесток побой завърши с убийство на 23-годишен мъж в Мадан
5621
Чете се за: 02:15 мин.
Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан Откриха тялото на убит мъж в реката край Мадан
Чете се за: 00:45 мин.
Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище Недекларирани цигулки задържаха митничарите на столичното летище
Чете се за: 01:07 мин.
Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота Измамиха таксиметров шофьор във Варна с фалшива 20-еврова банкнота
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Отиваш на протест - минаваш през КПП
Отиваш на протест - минаваш през КПП
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От МВР категорични: Няма спирани отпуски От МВР категорични: Няма спирани отпуски
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних Европрокуратурата даде на съд бившия кмет на Варна Иван Портних
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Карлос Насар: Ще разпиша договора не заради Стефан Ботев, а заради...
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Христо Стоичков: Боби, Любо, Петьо – цяла България е с вас,...
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Две катастрофи в София тази нощ - на място са загинали пешеходец и...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Първи работен ден за Благомир Коцев след ареста: Зареден съм и...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ