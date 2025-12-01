Мъж на 44 години е прободен след скандал и бой в заведение в Ловеч

Мъж на 44 години е прободен в гръдния кош след скандал и физическа саморазправа в заведение в Ловеч, информират от Областната дирекция на МВР.

Случаят, за който бе съобщено днес, е от петък вечерта. Около 22:40 ч. в Районното управление (РУ) на полицията е получен сигнал за инцидента в жилищен комплекс „Червен бряг“. След свадата и боя между група мъже е бил намушкан 44-годишният, който е криминално проявен.

Той е бил откаран за лечение в плевенска болница. По случая е образувано досъдебно производство. Служители на РУ - Ловеч продължават активно работата по изясняване на всички обстоятелства и участници в конфликта.

Същевременно на страницата си във Фейсбук от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Сърце и мозък“ в Плевен, съобщиха, че екип от кардиохирурзи, гръдни хирурзи, реаниматори и специалисти по образна диагностика са спасили мъжа, чиято прободна рана е била на предната гръдна стена в ляво и дясно. Той е бил докаран около 2:00 ч. след полунощ в петък с линейка на Бърза помощ в спешното приемно отделение, след като е бил отказан прием в друга плевенска болница поради липса на дежурен кардиохирург. Благодарение на бързата реакция на дежурния екип в спешното приемното отделение на МБАЛ „Сърце и мозък“, своевременното сформиране на екип от хирурзи, рентгенолози и реаниматори не се е стигнало по-тежък кръвоизлив в белия дроб и спиране на дишането.

През октомври в Ловеч 25-годишен мъж беше намушкан в областта на гърба. След преглед в местната болница пострадалият беше откаран за операция и лечение в Плевен.