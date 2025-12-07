Протест срещу промени в Семейния кодекс се проведе в София

Граждани протестираха пред Съдебната палата в София срещу предложените промени в Семейния кодекс за споделено родителство под мотото „Да спрем насилието над децата“. Те се опасяват, че поправките институционализират принудителните съвместни решения между родители в конфликт или с история на домашно насилие.

Анелия Горгорова - клиничен психолог и поведенчески икономист: "Голяма част от текстовете са свързани с това да няма защитни механизми от насилие - това, което ще се случи, е, че насилието ще бъде хронифицирано. Насилници ще имат достъп до своите деца и до жертвите на насилие, които отглеждат децата им."

Андрей Дамянов: "Аз съм срещу това децата просто да бъдат извеждани от семейството, против това съм, когато бъде установен конфликт - детето да бъде изведено, а не да бъде изведен този, който причинява конфликта".