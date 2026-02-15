БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Протест в Монтана за повече пътна безопасност и ремонт на пътищата
Чете се за: 00:52 мин.
Протест в Монтана за повече пътна безопасност и ремонт на пътищата

Протест в Монтана за повече пътна безопасност и ремонт на пътищата
Демонстрация с искане за повече пътна безопасност и ремонт на пътищата се проведе в Монтана. Протестът започна като автошествие и приключи с блокада на международния път Е-79, като се проведе под надслов “Повече няма на търпим.”

Исканията на протестиращите са за повече контрол на пътя, спешни, но качествено изпълнени ремонти и цялостна реконструкция на пътя, която да включва повече ленти за движение.

Огромни дупки създават опасност на пътя между Монтана и Враца. Засиленият тежкотоварен трафик от и за “Дунав мост” 2, както и несъобразената с лошото състояние на пътя скорост са сред основните причини за десетки катастрофи.

От началото на годината това е трети подобен протест.

