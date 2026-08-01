Протест в Търговище заради опасен участък по пътя София – Варна

Живущите в района на вилната зона край Търговище излязоха на мирен протест с искане за спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при местността "Момина чешма" на главния път София – Варна. Този район от пътя е много опасен и с интензивно движение.

До сега са проведени няколко протеста. Исканията им са отправени и до АПИ, КАТ, общината и областната управа, но според протестиращите ефект от това няма.

Преди дни на това място отново имаше тежка катастрофа с една жертва.

Протестиращите искат в участъка да се монтира стационарна камера за контрол на скоростта, поставяне на прекъсната осева линия на определени места, особено за ляв завой към вилната зона, както и обозначаване с пътни знаци на входовете и изходите към вилните зони.

Също така настояват за преместване на спирката на обществения транспорт на безопасно място.

Протестиращите се заканват, че ако проблемът не бъде решен, следващите протести ще бъдат със спиране на движението по главния път София – Варна.