ИЗВЕСТИЯ

Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс...
Чете се за: 00:32 мин.
Призиви "Оставка" и в други градове от страната...
Чете се за: 07:10 мин.
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Чете се за: 03:55 мин.

Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов"

Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тази вечер в различни градове на страната се провеждат протести против управлението и за приемането на бюджета за 2026-та, в който да има справедливо разпределение на държавните средства.

Протестите издигат призив и за оставка на правителството. В София демонстрацията е в Триъгълника на властта и пред БНБ.

За да се избегнат безредици, в анонса на протеста едни от организаторите от ПП-ДБ казват, че шествия по столичните улици не се предвиждат.

Днес темата за доверието в кабинета беше тема и в парламента.

По искане на "Продължаваме промяната-Демократична България" парламентът обсъди шестия вот на недоверие към кабинета Желязков. Гласуването ще бъде утре.

Протестиращите казват, че искат оставката на правителството на Росен Желязков, те са на мнение, че този кабинет се управлява от Борисов и Пеевски.

Датата на протеста не е избрана случайно - тя е във връзка с шестия вот на недоверие към кабинета. Организаторите имат амбицията този протест да е още по-мащабен от този през изминалата седмица.

До розовото прасе-касичка се появи и един жълт диван, който беше озаглавен "диван, диван" с препратка към името на Байрам Байрам.

От ПП-ДБ призоваха лидерът на ИТН Слави Трифонов да оттегли своята подкрепа от кабинета.

Вижте повече в преките включвания на Милена Кирова и Виктор Борисов

Какви послания отправиха протестиращите?

"Това, което искам да кажа не е към политиците, а към всички млади хора, които живеят в чужбина и в България. Да не се отказват. Аз съм на 30 години и от 30 години слушам как преходът ще бъде дълъг. Не трябва да бъде повече дълъг, защото другите държави за пет години правят чудеса".

"Бюджетът, който беше приет и върнат, приет върнат вече и ние не знаем какъв бюджет ще имаме догодина. Жестоко ощетява специалисти в редица области като учени и медици."

"Не може да отиват милиони на месец за тях и на Пеевски охраната да си ходи".

"Тук съм за оставка на правителството това е моята цел, както и на хората тук".

"Занивавам се със съвременен цирк последните 15 години".

Обижда ли ви сравнението с цирк, когато се говори за парламента?

Не, не ме обижда. Това е напълно нормално в целия свят, но в момента се заражда нов цирк. Едно ново начало в цирка, което ме отвръщава. Ето какво съм ви приготвил една свинщина."

Асен Василев:
"Промяната ще дойде първо ще дойде с оставка на това правителство. След това да опазим изборите така, както ги опазихме в Пазарджик".

Ивайло Мирчев:
"Борисов да дойде и да пита площада. Не да гледа Реал Мадрид. Да дойде да пита хората тук дали да подава оставка от 1 януари или да подава сега. Аз ще му кажа какъв е отговорът и като гледахме депутати на ГЕРБ и "Ново начало" веднага трябва да подадат оставка. Енергията е страхотна много хора. Това не е партиен протест. Хората са ядосани на корумпираното управление".

#Триъгълника на властта #Недоволство #антиправителствен протест #оставка

Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово
Чете се за: 04:17 мин.
Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс и бомбички (СНИМКИ) Над 25 души са задържани на протеста в София с нож, бокс и бомбички (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Призиви "Оставка" и в други градове от страната (ОБЗОР) Призиви "Оставка" и в други градове от страната (ОБЗОР)
Чете се за: 07:10 мин.
Затвориха центъра на София заради очаквания протест - вижте къде Затвориха центъра на София заради очаквания протест - вижте къде
Чете се за: 01:20 мин.
Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение
Чете се за: 01:37 мин.

