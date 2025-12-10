Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов"

Тази вечер в различни градове на страната се провеждат протести против управлението и за приемането на бюджета за 2026-та, в който да има справедливо разпределение на държавните средства.

Протестите издигат призив и за оставка на правителството. В София демонстрацията е в Триъгълника на властта и пред БНБ.

За да се избегнат безредици, в анонса на протеста едни от организаторите от ПП-ДБ казват, че шествия по столичните улици не се предвиждат.

Днес темата за доверието в кабинета беше тема и в парламента.

По искане на "Продължаваме промяната-Демократична България" парламентът обсъди шестия вот на недоверие към кабинета Желязков. Гласуването ще бъде утре.

снимки: БГНЕС

Протестиращите казват, че искат оставката на правителството на Росен Желязков, те са на мнение, че този кабинет се управлява от Борисов и Пеевски.

Датата на протеста не е избрана случайно - тя е във връзка с шестия вот на недоверие към кабинета. Организаторите имат амбицията този протест да е още по-мащабен от този през изминалата седмица.

До розовото прасе-касичка се появи и един жълт диван, който беше озаглавен "диван, диван" с препратка към името на Байрам Байрам.

От ПП-ДБ призоваха лидерът на ИТН Слави Трифонов да оттегли своята подкрепа от кабинета.

Вижте повече в преките включвания на Милена Кирова и Виктор Борисов







Какви послания отправиха протестиращите?

"Това, което искам да кажа не е към политиците, а към всички млади хора, които живеят в чужбина и в България. Да не се отказват. Аз съм на 30 години и от 30 години слушам как преходът ще бъде дълъг. Не трябва да бъде повече дълъг, защото другите държави за пет години правят чудеса".



"Бюджетът, който беше приет и върнат, приет върнат вече и ние не знаем какъв бюджет ще имаме догодина. Жестоко ощетява специалисти в редица области като учени и медици." "Не може да отиват милиони на месец за тях и на Пеевски охраната да си ходи".



"Тук съм за оставка на правителството това е моята цел, както и на хората тук". "Занивавам се със съвременен цирк последните 15 години".

Обижда ли ви сравнението с цирк, когато се говори за парламента?