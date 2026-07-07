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Протестиращи отново настояха за ефективни присъди за обвиняемите за жестокост към животни от Перник (СНИМКИ)

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Снимка: БНТ
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Преди днешното заседание по делото в Софийския градски съд отново се събраха протестиращи пред сградата на ул. „Черковна“. Те носеха плакати със снимки на подсъдимите за жестокост към животни – Габриела Сашова и Красимир Георгиев.

Протестиращите се събират преди всяко заседание, за да напомнят, че случаят не е забравен и настояват за ефективни и максимални наказания за обвиняемите.

Габриела Сашова и Красимир Георгиев са привлечени към наказателна отговорност за прояви на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление. Според обвинителния акт двамата са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които впоследствие са продавали в интернет срещу заплащане.

Делото продължава в Софийския градски съд.

Снимки: Карина Караньотова, БНТ

#жестокост към животни #ефективни присъди #СГС #протест #Перник

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