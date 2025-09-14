БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 02:00 мин.

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" блокираха движението по бул. "Цариградско шосе" за часове

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите

Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" блокираха движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Снимка: Карина Караньотова, БНТ
Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" блокираха за часове движението по бул. "Цариградско шосе".

Хората от 'Горубляне" настояват да им бъде изградена канализация и да започне проектирането на булевардите от новия ПУБ на квартала. В момента земите пустеят и върху тях се изсипват пръст и боклуци от строежи в цяла София.

Те искат оставката на зам.-кмета по строителството Никола Лютов. Твърдят, че Лютов им е казал, че няма да инвестира в "Горубляне".

Жителите на квартала отново изтъкнаха, че за новия ПУБ са дарили 300 милиона лева на общината за изграждането на пътища, училище и детска градина. Въпреки че новият ПУБ вече е в сила, булевардите не се проектират, оплакват се хората.

Горублянци се извиняват за причиненото неудобство, но разговорите със заместник- кмета по строителството се провалили и затова се стигнало до ефективен протест. Настояват и за по- бързата работа на община “Младост”. Те отново ще протестират в четвъртък преди заседанието на Столичния общински съвет.

#бул. "Цариградско шосе" #София #протест

