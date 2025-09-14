БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иво Никодимов
Всичко от автора
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита на въздушното ни пространство
Сигурността на българското въздушно пространство е гарантирана. Това заяви премиерът Росен Желязков и коментира, че има ясен протокол, по който българската въздушна отбрана координира действията си с НАТО при необходимост.

Военновъздушните ни сили имат вече над 10 години опит в реакция при нарушаване на въздушното ни пространство. Проблемите на Източния фланг започнаха още през 2014 година, след анексирането на Крим. Тогава за една година бойните ни самолети бяха вдигани във въздуха по няколко пъти седмично. Или колкото са били вдигани общо за предишните 20 години.

Тогава беше въведена и усилената въздушна охрана на НАТО в региона и заработи системата за ранно предупреждение на страните членки. Така през май 2020 година изтребители на Румъния, България и Турция се наложи да ескортират два руски бомбардировача над Черно море, за да не допуснат нарушаване на въздушното пространство на трите държави. След инцидента в Полша, мерките за охрана са засилени още, коментира днес премиерът Желязков.

Защитата на българското въздушно пространство е осигурена като част от подсилването на югоизточния фланг на НАТО, заяви премиерът Росен Желязков по повод навлизането на руски дрон във въздушното простраство на Румъния.

"Има общ протокол, който се следва от нашия началник на отбраната с колегите - съюзници от НАТО. Има взети мерки за защита на въздушното ни пространство, особено в североизточната част на страната. Като това е част от подсилването на Югоизточния фланг на НАТО. Много внимателно следим обстановката, защото трябва да гарантираме и сигурността на гражданското въздухоплаване. Аз си мисля, че и Руската федерация много внимателно ще подхожда и ще избягва възможността за инциденти през Черно море, където въздушният трафик е изключително интензивен", каза Росен Желязков.

НАТО-вското въздушно пространство над Черно море се охранява основно от ВВС на България, Румъния и Турция, като по програмата Усилена въздешна охрана 8 гръцки изтребителя F-16 са разположени във военно-въздушната база на Алианса близо до румънския град Констанца.

"Мисля, че тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса. Нямат нападателен характер, но независимо от това всяка провокация трябва да бъде отразена по подходящия начин", каза заяви Желязков.

Премиерът коментира още, че правителството се отнася сериозно към внесения пети вот на недоверие.

"Вие виждате, че няма заявки коалицията или мнозинството, подкрепата за правителството да намалява. Напротив, свидетели сме на това, че колкото повече ни атакуват по теми, които в голямата си част са наследени. Голямата част са генерирани като скандали, дали било заради вота, дали било заради желанието да се отклони България от нейния естествен път на развитие, те правят правителството още по-мотивирано, още по-убедено и съм сигурен, че мнозинството също изразява своята политическа воля ясно и категорично. ", коментира премиерът.

Желязков допълни, че правителството гарантира пътя на страната към Европа и НАТО. А лидерът на ГЕРБ обвини ПП-ДБ, че не предлагат алтернатива.

"Какво предлагат, да се прегърнат с "Възраждане". "Възраждане" протестират срещу европейския ни път. Така че тяхното лицемерие и това, че изобщо не се интересуват какво ще се случи на президентските избори. Ама изобщо не им пука, изобщо не ги интересува. Нямат план. Техният план е да разрушат, без никакъв план какво да съградят. Никакъв", каза Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС.

Борисов допълни, че предстои до края на месеца да отпадне и мониториговия механизъм над страната ни, който Съвета на Европа въведе преди 26 години.

