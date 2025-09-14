БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно затвори за движение Прохода на Републиката

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват

тежка катастрофа загинали двама души временно затвори движение прохода републиката
Снимка: БТА
Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали.

Леките автомобили се пренасочват през прохода "Шипка", товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

#проход на републиката #катастрофа #загинали

