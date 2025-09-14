Катастрофа затруднява движението на пътя Стара Загора - Димитровград

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блъснали са се 3 автомобила, има пострадали

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Пътнотранспортно произшествие затруднява движението на пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия. Пострадали са трима души. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Стара Загора.

Сигналът е получен днес в 11:44 часа. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Трима души - две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение, посочват от полицията.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират, че временно движението е ограничено. Движението на всички моторни превозни средства се пренасочва по обходен маршрут през село Тракия – село Средец – село Опан – село Венец – село Разделна – Гълъбово – Симеоновград – Димитровград и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

#Стара Загора #Димитровград #катастрофа

