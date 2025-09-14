БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След гонка с полицията: Шофьор без книжка се заби в полицейския участък в Хитрино

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Мъжът отнесъл още една кола по пътя си

катастрофа - полиция - Хитрино
Снимка: ОДМВР - Шумен
Шофьор без книжка е задържан след като е осуетил полицейска проверка и управляваният от него автомобил се е ударил в колона в сградата на полицейския участък в Хитрино, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР - Шумен.

Около 18:00 ч. на 13 септември пътни полицаи са следили за спазване на правилата за движение в село Хитрино. Водач на лек автомобил с разградска регистрация ги е забелязал, рязко е сменил посоката си на движение и е увеличил скоростта, с която се движи. Пътните полицаи са го последвали, подали са звуков и светлинен сигнал.

Освен, че осуетил полицейската проверка, шофьорът не спрял и на знак "Стоп", ударил е друга кола странично и е напуснал е мястото на произшествието. Продължил е да се движи в селото, като малко след това автомобилът му се ударил в колона на сградата на полицейския участък.

На място е установено, че зад волана на лекия автомобил е 35-годишен мъж от село Тимарево. Не е представил свидетелство за управление, изяснено е, че е неправопособен. Тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в Шумен. Съставени са му актове за нарушенията по Закона за движение по пътищата. За извършено престъпление е образувано бързо производство, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР - Шумен.

