ИЗВЕСТИЯ

Правната комисия прие на първо четене законопроекта на...
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради...
АПС след върнатия мандат: Върнахме го, за да подпомогнем...
АПС получиха и върнаха папката с мандата неизпълнен
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Три жени загинаха при пожар в София
Противоминни операции и учения на Военноморските сили в Черно море

Репортер: Светлана Ганчева
Корабите от Военноморската противоминна група в Черно море напуснаха пристанище Бургас, вече са на море и корабните екипажи отработват разузнаване и наблюдение с оглед заплахата от морски мини, противоминни действия в определени зони, приемане и предаване на леки товари и поща на ход и буксировка на аварирал кораб.

Друга част от задачите са свързани с отразяване на атаки, интегриране на силите и подобряване на оперативната съвместимост.

До края на тази активация на групата корабите ще посетят и пристанище Констанца, Румъния.

Снимки: ВМС

#Военноморската противоминна група #Черно море

Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
Обявиха грипна епидемия и в област Добрич
У нас
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
У нас
Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК
У нас
"Отиваме на избори" - реакции от кулоарите "Отиваме на избори" - реакции от кулоарите
У нас
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
У нас
Частично бедствено положение заради ВиК аварията обяви кметът на...
У нас
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...
У нас
Без отопление на фона на екстремни студове в Украйна
По света
