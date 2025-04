Проверка на факти: Иска ли ЕС да вземе спестяванията на гражданите, за да ги налее в отбрана?

ЕС има план да вземе насила спестяванията на хората и да наложи "срок на годност" на заплатите - ако парите не бъдат изхарчени в рамките на шест месеца, да бъдат отнети и да "изчезнат". Всичко това с цел да се налеят пари в европейската отбрана.

Тези твърдения се разпространяват в български онлайн предавания, но се мултиплицират и от потребители в мрежите, включително под сатирична форма. Евродепутат и бивш депутат са сред главните участници в разпространението на тази информация.

Твърденията

На 23 март в предаването си "Отвъд заглавията", качено в ТикТок, бившата депутатка от "Атака" и настояща журналистка на свободна практика Магдалена Ташева обявява: "След пет дни, на 28-ми март, ще се състои международна конференция за създаването на Съюз на спестяванията и инвестициите". Целта на този съюз, по думите ѝ, е чрез него личните спестявания на гражданите да бъдат присвоени от Европейската централна банка и вложени във военно-промишлените комплекси на големите държави като Германия, Франция и Великобритания.

ЕК е изчислила, че гражданите на ЕС държат в банки и сейфове общо 10 трилиона евро, а планът, представен от председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, е на стойност 800 милиарда евро и Съюзът за спестявания и инвестиции е начин да бъдат набавени необходимите средства за превъоръжаване, се твърди още във видеото.

На 4 април в предаване на Мартин Карбовски в YouTube евродепутатът Рада Лайкова от групата на "Европа на суверенните нации" в Европейския парламент също развива тезата. След 21-вата минута тя посочва:

На какво стъпват тези твърдения?

Цитираните твърдения са интерпретации на два плана, представени миналия месец от Европейската комисия. Ето какво гласят те, според официалните документи.

На 4 март председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен изпрати писмо до всички държави-членки в общността, в което представи новия план, наречен "Превъоръжи Европа". Целта е Европейският съюз да даде нов тласък на отбраната си с до 800 милиарда евро в следващите пет години. Планът на Брюксел стъпва на пет основни стълба:

Другият план е приетата на 19 март от Европейската комисия нова стратегия за насочване на спестяванията към продуктивни инвестиции или т.нар. Съюз на спестяванията и инвестициите.

Споменава се сумата от 10 трилиона евро, която се съхранява под формата на банкови депозити, която представлява около 70% от спестяванията на домакинствата в ЕС, уточнява Комисията.

Сходни твърдения в мрежите и от чужди потребители

Подобни твърдения като тези на българските политици откриваме да се разпространяват и от чуждестранни потребители. Като например тези два поста в Екс:

The European Commission plans to take €10 trillion of citizens' savings for EU defence Get your money out of EU banks pic.twitter.com/3z8tnb4ume

BREAKING: The European Commission plans to take €10 trillion of citizens' savings for EU defence.



This is economic suicide.



*Get your money out of European banks. They're going to take your money from your bank account. pic.twitter.com/iG7Tg58aLd