БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проверки в Кюстендил за продажба на енергийни напитки на непълнолетни

от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

42% от децата на възраст между 15 и 18 години у нас прибягват до употреба на енергийни напитки. Търговци продължават да ги продават на тийнейджъри, въпреки съществуващите забрани.

След сигнал от директора на едно от училищата в Кюстендил за свободна продажба на енергийни напитки на непълнолетни, общината и полицията започват съвместни проверки в търговски обекти. Проверяват се и продажбите на тютюневи изделия.

Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил: „Имахме сигнал от едно от основните ни училища, че децата масово се снабдяват с енергийни напитки от определени търговски обекти. Направихме разговори със собствениците и се оказа, че част от тях не знаят, че съгласно закона за закрила на детето е забранено предлагането на напитки с високо съдържание на кофеин на деца. Затова започнахме информационна кампания, за да достигне информацията до всеки търговски обект и да се знае какви санкции следват.“

Общинската администрация е изпратила писмо до наемателите на общински терени, където са разположени вендинг автомати и търговски обекти, с което ги е уведомила, че при установяване на такава продажба договорите ще бъдат прекратявани в едномесечен срок.

Огнян Атанасов, кмет на община Кюстендил: "Ще има нулева толерантност към продажбата на енергийни напитки на деца.“

Експертите подчертават, че енергийните напитки съдържат високи нива на кофеин, захар и таурин, които могат да бъдат вредни за подрастващите. В една кенче кофеинът може да се равнява на няколко чаши кафе, което води до повишена раздразнителност, безсъние, сърцебиене и риск от сърдечни проблеми.

Главен инспектор Владимир Йорданов от Охранителна полиция в Кюстендил уточни, че официален сигнал в полицията няма, но при необходимост се извършват проверки и санкциите по закона са между 2000 и 4000 лева.

Главен инспектор Владимир Йорданов от Охранителна полиция в Кюстендил: „Официално депозиран сигнал в полицията няма. За да вземем отношение, би следвало да се извърши проверка, с която да се установи кой е човекът, който е извършил нарушението на закона. В закона е предвидена санкция от 2000 до 4000 лева.“

От общината заявяват, че ще продължат контрола и при установени нарушения ще налагат санкции на търговците.

Вижте повече в прякото включване на Аксения Ангелова

#Кюстендил #енергийни напитки #непълнолетни

Последвайте ни

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ