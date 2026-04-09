ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига

Чете се за: 03:40 мин.
Французите пропуснаха да разгромят англичаните на четвъртфиналите в турнира на богатите.

Снимка: БГНЕС

Пари Сен Жермен погледна смело към Топ 4 в Шампионската лига. Действащият носител на трофея в турнира на богатите матира Ливърпул с 2:0 в първа среща от четвъртфиналите, изиграна на "Парк де Пренс".

Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия записаха имената си сред голмайсторите за французите, които обезличиха англичаните, карайки ги да се замислят какви мерки да вземат, за да противодействат на своите въперници на реванша. Селекцията на Луис Енрике пропусна да разгроми състава воден от Арне Слот, особено през второто полувреме, когато изпусна немалко възможности. По този начин столът на нидерландеца начело на "червените" допълнително се разклати.

Реваншът е на 14 април (вторник), когато Ливърпул ще домакинства.

Домакините стартираха по-активно и не се нуждаеха от много време, за да открият пътя към гола.

В 11-та минута Дезире Дуе получи на границата на наказателното поле и напредна. Впоследствие той напредна и преодоля Флориан Вирц и стреля, след което се получи рикошет и топката прехвърли Гиорги Мамардашвили.

Гостите бяха доста беззъби в нападение и липсата на положения се оказа логична.

В 32-та минута Хвича Кварацхелия стреля, но Мамардашвили се намеси, макар че се получи рикошет в тялото на Алексис Мак Алистър.

Само 4 минути след това французите пропуснаха да удвоят резултата. Нуно Мендеш се измъкна и комбинира с Дуе, но неговият шут попадна направо в ръцете на грузинския страж.

Парижани продължиха да търсят втори гол и затвърдиха тези думи в края на първото полувреме. Дуе асистира на Усман Дембеле. Той от своя страна стреля, като Мамардашвили спаси. Впоследствие и Невеш стреля неточно от границата на наказателното поле в 45-та минута.

Англичаните се опитаха на надигнат глава на старта на втората чат. Юго Екитике опита първи точен удар, който се оказа неточен.

Последваха 5 минути по-късно, когато топката бе поднесена на непокрития Дембеле, но той шутира над вратата.

В 65-та минута действащите първенци нямаха намерение да пропускат. Невеш изведе Кварацхелия, който направи за смях отбраната на гостите и чрез невероятната си техника елиминира и Мамардашвили. Така за грузинеца не бе проблем да направи така, че неговият сънародник да извади топката от вратата си за втори път в мача.

В Хосе Санчес отсъди дузпа в полза на домакините след шпагат на Ибрахим Конате срещу Заир-Емери. Последният обаче игра с топката и последва намеса на ВАР, за да може главният рефер да отмени своето повторение.

Французите бяха близо до класиката в 83-та минута, когато Мамардавшили трябваше да прави поредно спасяване след шут на Хакими.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Ливърпул

