ИЗВЕСТИЯ

За пътя на промяната, страховете, научените уроци и...
Чете се за: 03:55 мин.
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Чете се за: 00:30 мин.

С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време

ПСЖ постигна класическа победа в гостуването си на Брест

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Пари Сен Жермен измести Олимпик Марсилия от лидерската позиция в класирането.

Ашраф Хакими
Снимка: БТА
Пари Сен Жермен победи Брест с 3:0 в мач от 9-ия кръг на Лига 1. Ашраф Хакими изпъкна с два гола за победителите.

Парижани откриха резултата на стадион "Франси-Ле-Бле" в Брест в 29-ата минута. Подаване по въздух на Витиня изведе Ашраф Хакими в наказателното поле и мароканецът даде аванс на столичани.

Десният защитник удвои головата си сметка 10 минути по-късно. Бранителят отново се разписа след пас в пеналтерията на Хвича Кварацхелия.

След почивката домакините пропуснаха отлична възможност да намалят изоставането си, след като получиха дузпа за игра с ръка на противников футболист. Роман Дел Кастийо обаче не уцели вратата при изпълнението си от бялата точка.

Дезире Дуе можеше да се разпише в предпоследната минута от редовното време, но стреля в лявата греда. В последната 96-а минута той все пак бе точен, за да оформи крайния резултат.

ПСЖ измести Олимпик Марсилия от лидерската позиция в класирането, като вече има актив от 20 пункта. Брест остава на 12-ото място в подреждането с 9 точки.

#Лига 1 2025/2026 #Пари Сен Жермен #ПСЖ #Брест

