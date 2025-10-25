ПСЖ постигна класическа победа в гостуването си на Брест

Пари Сен Жермен победи Брест с 3:0 в мач от 9-ия кръг на Лига 1. Ашраф Хакими изпъкна с два гола за победителите.

Парижани откриха резултата на стадион "Франси-Ле-Бле" в Брест в 29-ата минута. Подаване по въздух на Витиня изведе Ашраф Хакими в наказателното поле и мароканецът даде аванс на столичани.

Десният защитник удвои головата си сметка 10 минути по-късно. Бранителят отново се разписа след пас в пеналтерията на Хвича Кварацхелия.

След почивката домакините пропуснаха отлична възможност да намалят изоставането си, след като получиха дузпа за игра с ръка на противников футболист. Роман Дел Кастийо обаче не уцели вратата при изпълнението си от бялата точка.

Дезире Дуе можеше да се разпише в предпоследната минута от редовното време, но стреля в лявата греда. В последната 96-а минута той все пак бе точен, за да оформи крайния резултат.

ПСЖ измести Олимпик Марсилия от лидерската позиция в класирането, като вече има актив от 20 пункта. Брест остава на 12-ото място в подреждането с 9 точки.