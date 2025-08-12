ПСЖ привлече защитник за 66 млн. евро

Шампионът на Франция и Европа ПСЖ се подсили със защитник. Парижани платиха 57 млн. паунда (66 млн. евро) на Борнемут за украинеца Илия Забарний. Самият футболист подписа договор за пет години „с най-добрия отбор в света“.

22-годишният футболист е третият голям изходящ трансфер на Борнемут за лятото, след като клубът вече продаде Дийн Хаусен в Реал Мадрид за 50 млн. паунда и Милош Керкез на Ливърпул за 40 млн. паунда.

Забарний се присъедини към Борнемут от Динамо Киев срещу 24 млн. паунда през 2023 г.

Борнемут вече намери заместник на украинеца. Клубът ще се подсили с Бафоде Диаките от Лил, за когото ще бъдат платени 34 млн. паунда.