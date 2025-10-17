БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПСЖ се спаси от историческа издънка и временно остава на върха в Лига 1

Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Европейският шампион бе на крачка от това да допусне първа загуба у дома в историята си срещу високолетящия Страсбург.

Пари Сен Жермен - Страсбург
Пари Сен Жермен и Страсбург дадоха зрелищно начало на осмия кръг в Лига 1. Сблъскът на "Парк де Пренс" между първия и третия в класирането завърши 3:3, след като селекцията на Луис Енрике изоставаше с 1:3 в началото на второто полувреме, но успя да се добере до равенството и да се спаси от историческа издънка.

Това бе 39-ия двубой между тези два отбора у дома на парижани, които преди неговото начало не бяха губили нито веднъж в своята история (30 победи, 8 равенства).

Във временното класиране на Лига 1 ПСЖ все още е на върха с 17 точки, докато възпитаниците на Лиъм Росениор вече са втори със 16. Предстоят двубоите на Марсилия с Льо Авър и Лион с Ница, които могат да изместят столичани в края на осмия кръг.

Въпреки високите очаквания за сравнително равностоен двубой между два високолетящи отбора, европейските шампиони се опитаха още от самото начало да сложат край на интригата. Дезире Дуе комбинира с нахлуващия в наказателното поле Брадли Баркола и 23-годишният французин бе безкомпромисен при завършващия удар, с което откри резултата още в шестата минута.

Това обаче се оказа единственото по-опасно положение за ПСЖ през първото полувреме и само четири минути по-късно вратарят на домакините Люка Шевалие трябваше да направи страхотно двойно спасяване, за да опази предимството на своя отбор. Първо французинът предотврати красив гол с пета на Хоакин Паничели, а след това неутрализира и добавката на Хулио Енсизо.

В 26-ата минута обаче нямаше кой да спре аржентинецът Паничели, който се извиси над Иля Забарни и с мощен удар с глава изравни резултата. Асистенцията бе дело на по-големия брат на Дезире Дуе - Гуела.

А четири минути преди края на редовното време натискът на гостите се отплати още веднъж и те реализираха пълния обрат, благодарение на Диего Морейра. Валентин Барко чукна топката към белгиеца, чийто лек шут сякаш изненада Шевалие и бавно, бавно се оплете в мрежата зад него.

В 49-ата минута двамата голмайстори на Страсбург комбинираха, за да забият нов пирон в ковчега на Пари Сен Жермен. Паничели използва добре тялото си, за да се освободи от Лукас Бералдо, топката стигна до Морейра, който я върна на аржентинския нападател, а той не сбърка очи в очи с Люка Шевалие.

Седем минути по-късно обаче миг невнимание на вратаря Майк Пендерс върна европейския шампион обратно в двубоя. Белгиецът фаулира Дуе в наказателното си поле и главният съдия Клеман Тюрпен не се поколеба и посочи бялата точка. Зад топката застана Гонсало Рамош, който не сбърка и намали изоставането на своя отбор.

След голът парижани плътно се установиха в половината на съперника, но така и не успяваха да пробият неговата защита. Това се промени в 79-ата минута, когато играещият днес като десен бек Сени Маюлу се хвърли напред и с втория си опит преодоля Пендерс, за да възстанови равенството.

До края на срещата Паничели се доближи на сантиметри до това да оформи хеттрика и да осигури историческия успех за гостите. В крайна сметка и двата отбора поделиха точките след крайното 3:3.

В следващия девети кръг на Лига 1 Пари Сен Жермен гостува на Брест на 25 октомври, а Страсбург ще има нова тежка визита - на Олимпик Лион, ден по-късно.

Преди това двата тима ще изиграят мачовете си в европейските клубни турнири, като столичани ще пътуват за Германия за двубоя си от Шампионската лига с Байер Леверкузен на 21 октомври, докато "Льо Расинг" приема полския Ягелония на 23-и в Лигата на конференциите.

