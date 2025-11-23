ПСЖ се върна на върха след класическа победа на Льо Авър

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шампионът постигна убедителен домакински успех с 3:0.

Пари Сен Жермен победи Льо Авър с 3:0 в мач от 13-ия кръг на Лига 1. Така парижани се върнаха на върха в класирането.

Преди столичани да открият резултата, гостите имаха две добри възможности за гол. Лукаш Шовали отрази изстрел на Ясин Кешта и удар с глава на Симон Ебоног.

Кангин Лий даде аванс на домакините на стадион "Парк де Пренс" в 29-ата минута. Южнокореецът засече от движение подаване в наказателното поле на Нуно Мендеш.

След почивката възпитаниците на Луис Енрике удвоиха преднината си. Мори Диау изби удар на появилият се на почивката Брадли Баркола, но Жоао Невеш бе точен при добавката.

Гостите бяха близо до почетен гол в 70-ата минута, но Иса Сумаре стреля в лявата греда.

В 87-ата минута резервата Брадли Баркола оформи крайния резултат. Фланговият футболист получи извеждащ пас от Хвича Кварацхелия и проби в пеналтерията, за да подпечата успеха на шампионите.

ПСЖ оглавява класирането с актив от 30 точки. Льо Авър остава на 12-ата позиция в подреждането с 14 пункта.

