ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона

Френският Пари Сен Жермен ще бъде без Хвича Кварацхелия за гостуването на Барселона в основната фаза на Шампионската лига в Испания в сряда вечер, съобщи агенция АП.

Грузинското крило беше заменен на полувремето в домакинската победа в събота срещу Оксер с контузия в бедрото.

Витиня, който влезе в игра в края на първото полувреме срещу Оксер, както и Жоао Невеш, който пропусна последните два двубоя от Лига 1 поради контузия на бедрото, бяха включени в състава на парижани.

Капитанът Маркиньос остана извън сметките поради травма на бедрения мускул.

ПСЖ се изправя срещу Барселона с намален арсенал и в нападение. Носителят на Златната топка Усман Дембеле и Дезире Дуе все още се възстановяват от контузии.