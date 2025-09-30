БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ ще бъде без Кварацхелия за гостуването на Барселона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Шампионът на Европа ще излезе без редица от ключовите си футболисти.

Хвича Кварацхелия
Снимка: БТА
Слушай новината

Френският Пари Сен Жермен ще бъде без Хвича Кварацхелия за гостуването на Барселона в основната фаза на Шампионската лига в Испания в сряда вечер, съобщи агенция АП.

Грузинското крило беше заменен на полувремето в домакинската победа в събота срещу Оксер с контузия в бедрото.

Витиня, който влезе в игра в края на първото полувреме срещу Оксер, както и Жоао Невеш, който пропусна последните два двубоя от Лига 1 поради контузия на бедрото, бяха включени в състава на парижани.

Капитанът Маркиньос остана извън сметките поради травма на бедрения мускул.

ПСЖ се изправя срещу Барселона с намален арсенал и в нападение. Носителят на Златната топка Усман Дембеле и Дезире Дуе все още се възстановяват от контузии.

Свързани статии:

Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер
Пари Сен Жермен се завърна на победния път срещу Оксер
Чете се за: 01:20 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #Хвича Кварацхелия #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
5
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: Европейски футбол

Официално: "Сан Сиро" вече принадлежи на двата гранда от Милано
Официално: "Сан Сиро" вече принадлежи на двата гранда от Милано
Официално: Салиба преподписа с Арсенал до 2030 година Официално: Салиба преподписа с Арсенал до 2030 година
Чете се за: 01:27 мин.
Парма взе глътка въздух в Серия А Парма взе глътка въздух в Серия А
Чете се за: 01:15 мин.
Отложеният мач между Валенсия и Овиедо ще бъде изигран утре Отложеният мач между Валенсия и Овиедо ще бъде изигран утре
Чете се за: 01:07 мин.
Отложиха последния мач от седмия кръг на Ла Лига Отложиха последния мач от седмия кръг на Ла Лига
Чете се за: 00:35 мин.
Сон: Спортният директор на Бетис ме помоли да си вкарам автогол срещу тях Сон: Спортният директор на Бетис ме помоли да си вкарам автогол срещу тях
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели пари от екипа на Роби Уилямс
Прокуратурата иска постоянен арест за служителите на ДАИ, взели...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ