Пулишич e с фрактура на десния крак

Капитанът на националния отбор на САЩ Кристиян Пулишич e получил фрактура на десния си крак по време на загубата от Белгия на осминафинала на домашния Мондиал. Атакуващият футболист ще отсъства от терените в следващите няколко седмици, съобщи агенция АР.

Пулишич има пукнатина на костта и също така микрофрактура на същите фибула и тибия. При това положение очакванията са да може да възобнови тренировките преди първия мач на Милан от Серия А срещу Торино на 23 август.

Инцидентът е станал при удар на американеца в крака на капитана на Белгия Юри Тилеманс при опит за стрелба в 52-ата минута на мача, който белгийците спечелиха с 4:1 в понеделник. След това остана още известно време в игра, но куцаше и Себастиан Берхалтер го замени в 59-ата минута.