Пуснаха движението по нов мост в Митровица

От днес е пуснато движението по нов мост между населената със сърби северна част на Митровица и албанската част на града.

Той е първият след построения през 2001 година пешеходен мост над река Ибър, превърнал се в символ на етническото разделение в Косово.

Според косовското правителство съоръжението ще помогне за сближаването на етнически разделения град. Но според Белград, той ще застраши сигурността на сръбските общини в северната част на страната.

Три милиона евро е стойността на новия проект. Той включва и изграждане на още един мост над река Ибър.