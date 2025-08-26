БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Пуснаха движението по нов мост в Митровица

Той е между сръбската и албанската част на града

Пуснаха движението по нов мост в Митровица
От днес е пуснато движението по нов мост между населената със сърби северна част на Митровица и албанската част на града.

Той е първият след построения през 2001 година пешеходен мост над река Ибър, превърнал се в символ на етническото разделение в Косово.

Според косовското правителство съоръжението ще помогне за сближаването на етнически разделения град. Но според Белград, той ще застраши сигурността на сръбските общини в северната част на страната.

Три милиона евро е стойността на новия проект. Той включва и изграждане на още един мост над река Ибър.

