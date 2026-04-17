Пьотр Нестеров приключи участието си на четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира в Монастир

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 в схемата българин отстъпи пред Джон Ечеверия (Испания) с 2:6, 0:6. Срещата продължи час и 18 минути.

23-годишният Нестеров загуби десет поредни гейма след 2:2 в първия сет и отпадна от надпреварата.

През миналата седмица Нестеров игра полуфинал на друг турнир от същия ранг в Тунис, като в момента е номер 444 в световната ранглиста за мъже.



