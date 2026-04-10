Пьотр Нестеров се класира на полуфиналите на сингъл на турнир в Монастир

Националът на България за Купа Дейвис Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис), който е с награден фонд 30 хиляди долара.

23-годишният българин победи на четвъртфиналите №5 в схемата Янки Ерел (Турция) с 2:6, 6:4, 7:5. Двубоят продължи два часа и 23 минути.

Нестеров допусна два пробива в първия сет, който загуби с 2:6. Българинът поведе с 2:0 в началото на втората част, допусна изравняване при 4:4, но спечели следващите два гейма, за да изравни резултата в сетовете след 6:4. Националът навакса ранен пробив пасив в третата решителна част и с решителен брейк в 12-ия гейм триумфира в мача.

Това е трета поредна победа за Нестеров на турнира, като в първия кръг той елиминира втория поставен Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар). В спор за място на финала утре Нестеров ще играе срещу 8-ия в подреждането Джак Лож (Белгия).