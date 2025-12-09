Радомир Чолаков, КЗК: Не се очакват сериозни проблеми от 1 януари

Проверката на КЗК е установила, че големите търговски вериги не са вдигнали сериозно цените на основните хранителни стоки, след като стана ясно, че страната ни се присъединява към еврозоната. Не се очакват сериозни проблеми и след първи януари. Това заяви в "Денят започва" заместник - председателят на КЗК Радомир Чолаков.

"Не очакваме да има проблеми при тях. Можем да си направим един експериментен, не само да си приказваме колко страшно ще стане. Дайте сега следващите дни някой да отиде в три вериги и да снима цените на олиото днес, напитките - горе пише в лева, долу в евро. На първи януари тези етики ще се обърнат. Към 15 януари да снима пак и да ни ги изпрати. Ако видим, че и трите вериги са вдигнали с по едно евро, това ще е сигнал и ще направим проверка. Ако цените са се запазили, хайде да спрем да пищим", коментира заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Той обясни, че в четвъртък в Париж комитетът по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие прие доклада за България в областта на конкуренцията.

„Това означава, че нашата КЗК беше призната на международно ниво, България вече се намира сред страните с най-развити икономики на масата на ОИСР, редом с Белгия и Канада, а новите правомощия на комисията не са заплаха, а инструмент за насърчаване на по-справедливо поведение на пазара“, обясни Радомир Чолаков.

Той обясни, че не е „драматична“ ситуацията с пазара на храните:

„С яйцата нямаме проблем, с пилешкото месо нямаме проблем, зърно имаме колкото си искаме, дори повече от нуждите ни. Проблемът е при производството на определени продукти като олио, където количествата за производство са ограничени.“

От Комисията за защита на конкуренцията посочват, че проблем не са самите надценки на пазара, а търговските отстъпки, които производителите дават на търговците. В някои сектори тези отстъпки достигат до половината от цената на продукта, което не е нормално и поставя компаниите под сериозен финансов натиск.