ИЗВЕСТИЯ

Президентът Радев за мирния план на Тръмп: Преговорите са...
Чете се за: 05:15 мин.

Радослав Росенов влиза в битка за първи български медал на ЕП до 23 г.

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Още трима българи ще боксират за място на четвъртфиналите.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Радослав Росенов може да осигури първи медал за България днес от европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Шампионът в категория до 60 килограма от последните три години ще се качи на ринга за място на полуфиналите в Будапеща. В следобедната сесия, около 17:30 часа, той ще срещне Тициано Алкиати (Италия) и при успех ще си гарантира минимум бронзово отличие.

Още трима българи ще боксират за място на четвъртфиналите. Около 13:30 часа Румен Руменов ще се изправи на ринг А срещу Лука Никабадзе (Грузия), а 30-ина минути след края на тази среща ще видим и Кирил Георгиев (+92 кг), който ще премери сили с Микс Берзинс (Латвия). Родната програма ще закрие Уилиам Чолов (80 кг), който около 18:45 часа ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция).

