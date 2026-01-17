БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

Радослав Янков изтегли №1 за квалификацията в неделното състезание в Банско

Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Стартовите номера бяха определени по специален начин – с помощта на деца от местните ски школи.

Радослав Янков
Снимка: БГНЕС
Радослав Янков изтегли най-желания стартов номер 1 за квалификациите в неделния паралелен гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Този номер му дава предимството да избере трасе и да изгради оптимална стратегия за първото спускане.

Стартовите номера бяха определени по специален начин – с помощта на деца от местните ски школи. Всеки състезател от топ 16 в генералното класиране за Световната купа можеше да избере едно дете, което криеше фланелка със стартов номер. Въпреки че Янков бе сред последните, които избираха, той успя да се сдобие с номер 1.

В първото си спускане българинът ще се изправи срещу австриеца Андреас Промегер, който получи номер 2. Победителят от днешното състезание Бенямин Карл изтегли номер 11, което австриецът прие като знак, че ще се стреми към две първи места този уикенд.

При жените Малена Замфирова ще кара с номер 4 в квалификацията и ще се изправи срещу чехкинята Зузана Мадерова, която изтегли номер 3. Италианката Елиза Кафонт получи номер 1, а швейцарката Ладина Кавицел – номер 2. Германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели днешното състезание и регистрира трета поредна победа в Банско, ще стартира с осми номер и ще се изправи срещу италианката Ясмин Корати.

Церемонията по изтегляне на стартовите номера бе втората част на официалното събитие на площада пред кметството в Банско. В първата част бяха наградени победителите от днешното състезание, като призовете им бяха връчени от президента на Българската федерация по ски Цеко Минев, зам.-министъра на туризма Павлин Петров и кмета на Банско Стойчо Баненски.

