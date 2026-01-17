Радослав Янков: Нашият спорт е много коварен

Радослав Янков говори пред медиите, след като отпадна в осминафиналите на първия от двата паралелни гигантски слалома в Банско.

7 стотни разделиха чепелареца от място на четвъртфиналите и дуел със сънародника му Тервел Замфиров, който впоследствие също отстъпи на швейцареца Джан Казанова.

"Нашият спорт е много коварен. 7 стотни не ми достигнаха, явно в последната част швейцарецът успя да пусне по-добре борда и да ме поведе", започна Радо.

Според него формата на състезателите и различните трасета правят спорта наистина непредвидим.

"Супер са условията, мислех, че ще има по-голяма разлика в трасетата. И двете трасета успяват да побеждават независимо от позицията в квалификацията. Той не беше в толкова добра форма от началото на сезона. Поредното доказателство, че спортът е много интересен, всяко едно състезание е непредвидимо, за съжаление Джан победи и двама ни днес", добави той.

Българинът призна, че изпитва проблем в края на каранията след случилото се и в Скуол, Швейцария.

"в Скуол бе изключително трудно спускане с Тервел, отне ми от физическата сила. Това е спортът, явно не успявам да пусна борда както трябва, но това ще се оправи", допълни състезателят.

Той отправи поглед и към утрешния старт.