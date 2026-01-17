БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джан Казанова отстрани Тервел Замфиров и Радослав Янков от паралелния гигантски слалом в Банско

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Замфиров и Янков останаха пети и десети, а победител в надпреварата стана Бенямин Карл.

Тервел Замфиров Банско
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Швейцарецът Джан Казанова отстрани българските асове Тервел Замфиров и Радослав Янков от паралелния гигантски слалом от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско.

Замфиров и Янков, които влязоха като трети и шести от квалификацията, останаха в крайна сметка пети и десети.

Победител пък стана австриецът Бенямин Карл, който в големия финал изпревари канадеца Арно Годе - №1 от квалификацията. За олимпийския шампион Карл това е 28-ма победа за Световната купа.

Казанова пък се добра до място на подиума след успех над германеца Яник Ангененд в малкия финал.

За българите осминафиналите започнаха с поражението на Янков от Казанова, като разликата на финала между двамата бе нищожните 0.07 секунди. Веднага след това обаче Замфиров се справи със словенския ветеран Жан Кошир, което вдигна настроението на публиката в Банско.

На четвъртфиналите Казанова победи в нова равностойна битка и Замфоров, с което лиши българина от това поне да изравни най-доброто си класиране в Банско от миналата година, когато бе четвърти.

Свързани статии:

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за финалите в Банско
Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за финалите в Банско
Двама българи попаднаха сред най-добрите 16.
Чете се за: 01:30 мин.
#Световна купа по сноуборд в Банско 2026 #Тервел Замфиров #Радослав Янков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
2
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
3
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
4
Двама загинаха при катастрофа на главния път София - Варна
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра
6
Катастрофа блокира движението по Е-79 между Враца и Мездра

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
6
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...

Още от: Зимни

Никол Делaго беше най-бърза в спускането от Световната купа в Тарвизио
Никол Делaго беше най-бърза в спускането от Световната купа в Тарвизио
Тервел Замфиров: В спорта не е достатъчно да имаш шестица Тервел Замфиров: В спорта не е достатъчно да имаш шестица
Чете се за: 02:07 мин.
Малена Замфирова: Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата Малена Замфирова: Знам, че мога по-добре и утре ще се опитам да подобря резултата
Чете се за: 02:15 мин.
Доминация на Марко Одермат в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Венген Доминация на Марко Одермат в спускането от Световната купа по ски алпийски дисциплини във Венген
Чете се за: 03:25 мин.
Радослав Янков: Нашият спорт е много коварен Радослав Янков: Нашият спорт е много коварен
Чете се за: 01:52 мин.
Световна купа по сноуборд в Банско: финали (ГАЛЕРИЯ) Световна купа по сноуборд в Банско: финали (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Чете се за: 00:47 мин.
Криминално
Около 50 сгради в Киев все още са без ток и отопление
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ