Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за финалите в Банско

Тервел Замфиров и Радослав Янков намериха място сред най-добрите 16 в квалификацията за Световната купа по сноуборд в Банско.

Тервел беше 19-и след първия рън, но кара много солидно във втория и остана на 26 стотни от най-бързия - Арно Годе от Канада. Втори се нареди италианецът Арон Марч.

Радослав Янков също прогресира до финалите. Радо бе четвърти след първия манш при трудните условия и в крайна сметка се нареди шести с време 1:11.99 сек.

Александър Кръшняк, който си гарантира квота за Олимпийските игри в Милано/Кортина по-рано тази седмица с второто място в паралелния слалом в Бад Гащайн, за съжаление отпадна във втория рън, след като падна малко преди финала и не завърши.

Останалите трима българи в квалификациите - Петър Гергьовски, Кристиан Георгиев и Петър Гьошарков приключиха участие още в първата фаза на квалификацията. Гергьовски е 40-ти, Георгиев - 42-ри, а Гьошарков не финишира.

В осминафиналите, които започват малко след 13:00 часа, Замфиров ще кара срещу словенеца Жан Кошир, а Янков ще има за съперник швейцареца Джан Казанова.