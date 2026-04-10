Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Радостин Кишишев, Димитър Иванков и Александър Тунчев ще участват в "Мача на Надеждата" на стадион "Лазур"

Радостин Кишишев, Димитър Иванков и Александър Тунчев ще участват в "Мача на Надеждата" на стадион "Лазур"
Фондация "Стилиян Петров" обяви имената на поредните три големи фигури, които ще подкрепят благотворителния футболен "Мач на Надеждата" на 6 юни на стадион "Лазур" в Бургас. Към звездния отбор се присъединяват Димитър Иванков, Радостин Кишишев и Александър Тунчев.

Димитър Иванков - Легендарен вратар, юноша и дългогодишен капитан на Левски с над 200 мача за "сините". Трикратен шампион на България и петкратен носител на Купата на страната, той постига исторически успехи и в Турция, печелейки Купата с Кайзериспор и шампионската титла с Бурсаспор. С изумителните 42 гола в кариерата си, Иванков е номер 1 в Европа и сред най-добрите вратарите-голмайстори в света. За националния отбор на България записва 64 участия.

Радостин Кишишев - Един от най-успешните ни легионери на Острова и любимец на бургаската публика, Кишишев се завръща на "Лазур". Той е сред българите с най-много мачове в английската Висша лига. В Англия носи цветовете на Чарлтън, Лийдс, Лестър и Брайтън. Трикратен шампион на България с Литекс, той е ключова фигура за националния ни отбор с 88 участия, включително на Евро 96 и Мондиал 98. Известен със своята неизчерпаема енергия, той остава пример за професионализъм.

Александър Тунчев - Един от най-интелигентните български защитници, двукратен шампион на страната с отборите на ЦСКА и Локомотив (Пловдив). С "армейците" печели още Купата и Суперкупата на България през 2006 година. Тунчев остави сериозна следа и в английския футбол като стълб в отбраната на Лестър Сити. Бивш национал и настоящ успешен треньор, той е сочен за пример за тактическа зрялост и непримирим дух.

Тримата се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени и Били Уингроув.

Благотворителният "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти, за да обединят усилия за подпомагане на "Комплексен онкологичен център" – Бургас, финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев в тяхната лична битка с болестта и директна подкрепа за пациенти, борещи се с рака.

Билетите вече са продажба в мрежата на Eventim: бензиностанции OMV, магазини "Технополис", Orange, Office 1, Касата на Операта в Бургас, каса "Часовника", както и онлайн.

ТОП 24

Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
1
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
2
Катастрофа на АМ "Тракия" затруднява движението към Пловдив
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с вдъхновителя на няколко поколения
3
Сбогувахме се с Михаил Белчев: Колеги и приятели се простиха с...
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със стотици жертви
4
Траур в Ливан: Остри реакции по света след израелските удари със...
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист Джефри Епстийн
5
Мелания Тръмп отхвърли твърденията за връзка с покойния финансист...
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел за избор на ръководители в съдебната власт
6
От Асоциацията на прокурорите възразиха срещу предложения нов модел...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Български футбол

Гол на Георг Стояновски донесе успеха на Спартак Варна срещу Добруджа
Гол на Георг Стояновски донесе успеха на Спартак Варна срещу Добруджа
Септември София подкрепи решението на Георги Иванов Септември София подкрепи решението на Георги Иванов
Чете се за: 02:25 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към БФС Ръководството на Арда отправи молба към Съдийската комисия към БФС
Чете се за: 01:25 мин.
Хулио Веласкес бе наказан и няма да може да води Левски в предстоящото дерби с ЦСКА Хулио Веласкес бе наказан и няма да може да води Левски в предстоящото дерби с ЦСКА
Чете се за: 00:47 мин.
Георги Иванов: Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата Георги Иванов: Призовавам Съдийската комисия да преразгледа участието на Георги Кабаков в срещите до края на шампионата
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли катастрофираха (СНИМКИ)
Силна градушка превърна пътя край Поморие в капан – пет коли...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред Христовата плащаница На Разпети петък: С молитва и смирение християните се покланят пред Христовата плащаница
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през празничните дни Контрол на пътя: Над 700 полицейски патрули следят за нарушения през празничните дни
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Преди преговорите между САЩ и Иран: Тръмп отправи нови предупреждения към Техеран Преди преговорите между САЩ и Иран: Тръмп отправи нови предупреждения към Техеран
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Априлски сняг: Проходът "Шипка" осъмна побелял за...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Новата система за влизане в ЕС окончателно влиза в сила от днес
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Мисията "Артемис II" е към своя край: Астронавтите са...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Дъжд, слънце и вятър ще се редуват през праничните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
