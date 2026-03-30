Радостина Христова стана MVP на Финалната четворка в Адриатическата лига

Радостина Христова остави сериозна следа при историческия триумф на Монтана 2003 в Адриатическата лига. Действащите шампионки в женската А група завоюваха трофея за първи път, след като на оцеляха срещу Цинкарна Целе с 69:66 на финала „Бемакс Арена“, а българската националка изигра ключова роля. Крилото заслужи приза за MVP на Финалната четворка в Подгорица.

31-годишната състезателка бе сред основните фактори за успеха на полуфинала срещу Партизан 1953, когато поведе колоната на реализаторите. 181-сантиметровата баскетболистка блесна и на финала срещу словенките, като отново постави името си сред най-резултатните. Тя финишира с коефициент на полезно действие от 19.0 за представянето си.

Христова остави на сметката си средно по 20.0 точки, 4.0 борби и 3.5 асистенции за 2 мача на черногорска земя.