Ракетата "Ню Глен" на "Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита

Тежката ракета носител "Ню Глен" на компанията "Блу ориджин" е извела спътник в грешна орбита по време на третия си старт, предаде ДПА, позовавайки се на космическата компания, основана от Джеф Безос.

От "Блу ориджин" съобщиха, че дефект в двигателя е причината за неуспешното изстрелване. Полетите на ракетата ще бъдат временно спрени, докато компанията и Федералното управление за гражданска авиация на САЩ разследват инцидента.

"Ню Глен" излетя по план в неделя от космическата база Кейп Канаверал във Флорида, като това беше първият случай на повторно използване на ракета-носител, която вече е летяла. След отделянето ракетата е кацнала успешно на платформа в Атлантическия океан.

Въпреки това сателитът, наречен Blue Bird 7, е бил изведен в орбита, по-ниска от предвидената, потвърди неговият производител, компания AST SpaceMobile.

Ракетата носител "Ню Глен" достигна Космоса при своя първи полет през януари 2025 г. При втората си мисия около 10 месеца по-късно тя изведе в орбита два апарата на НАСА за наблюдение на Марс.

Това е едва третият полет на "Ню Глен" - ключова ракета, на която НАСА разчита за бъдещи мисии, включително лунните модули по програмата на НАСА. Компания "Блу ориджин" има за цел да използва системата, за да се конкурира със "Спейс Екс" на Илон Мъск, която в момента доминира на пазара на търговските изстрелвания.