Ръкописи от X век ще бъдат представени в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

В Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ днес ще бъдат представени няколко от най-старите ръкописи, съхранявани във фондовете на Библиотеката, съобщиха от културната институция. Събитието ще се проведе в навечерието на Деня на архивиста, който се отбелязва на 10 октомври.

Посетителите ще могат да видят два фрагмента от гръцко изборно евангелие от втората половина на Х век, както и Арменско четириевангелие от 966 г. Временната експозиция е посветена на работата на архивиста и изследователя на ръкописи и на процеса, чрез който отделните следи в един документ могат да разкрият неговата история.

Чрез представените ръкописи изложбата показва част от ежедневната работа на специалистите, които проучват и опазват документалното наследство. Внимателното наблюдение, разчитането и съпоставянето на отделните свидетелства позволяват да се възстановят съдържанието, произходът и историята на книгите и колекциите, съхранявани в Националната библиотека.

Изложбата ще бъде достъпна за читатели, туристи и гости на Библиотеката днес от 11.00 до 14.00 часа в Централното фоайе.

Като професионален празник Денят на архивиста започва да се чества от 60-те години на XX век след приемането на България за член на Международния съвет на архивите. Началото на националната архивна система се поставя с Указ 515 от 10 октомври 1951 г. на Президиума на Народното събрание, с който се създава Държавният архивен фонд на НРБ.

На 18 април 1952 г. се регламентира изграждането на мрежата на българските държавни архиви. Със Закона за държавния архивен фонд, приет от НС на 3 юли 1974 г., се създава Централно управление на архивите. На 29 юни 2007 г. 40-ото Народно събрание приема Закон за Националния архивен фонд, с който се определя днешният статут и наименование на Държавна агенция „Архиви“ .