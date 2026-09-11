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Ръководството на летището в Нешвил прие то да се преименува на "Доли Партън"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Основното летище в Нашвил, щата Тексас - люлката на кънтри музиката, да бъде преименувано в чест на покойната певица Доли Партън, одобри ръководството на съоръжението, цитирано от АФП.

„Въпреки че все още не е избрано окончателно име, работим в тясно сътрудничество със заинтересованите страни, за да определим внимателно как ще бъдат включени името и наследството на Доли Партън“, се казва в съобщението на управата на международното летище в Нашвил.

Отбелязва се, че решението е било взето единодушно чрез гласуване. Това е първата стъпка в процедурата за промяна на името на съоръжението.

Доли Партън почина на 25 август на 80-годишна възраст след кратка борба с онкологично заболяване. Тя е сред най-големите музикални звезди на Нашвил, отбелязва АФП.

#летище в Нешвил #Доли Партън #ръководство #преименуване

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