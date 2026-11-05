"Рамаяна" - най-скъпият индийски филм правен досега, със световна премиера

Най-скъпият филм в историята на индийското кино - мащабната екранизация на хиндуисткия епос „Рамаяна“, създадена в две части с бюджет от около 500 милиона щатски долара, излезе по кината в целия свят, провокирайки големи очаквания и противоречиви реакции сред критиците, съобщи Би Би Си.

Режисираната от Нитеш Тивари продукция „Рамаяна: Раждането на една легенда“ (Ramayana: Rise of a Legend) събира едни от най-известните индийски актьори, специалисти по визуални ефекти от Холивуд и двама композитори, носители на награди „Оскар“. Целта е една от най-почитаните истории в Индия да достигне до международната публика.

В главната роля на принц Рама е Ранбир Капур, а Сай Палави изпълнява ролята на съпругата му Сита. След като е прогонен от царството си за 14 години, Рама се оттегля в гората заедно със Сита, която е отвлечена от Равана - десетглавия владетел на Ланка, изигран от южноиндийската звезда Яш. Сблъсъкът между двамата ще бъде представен във втората част на филма, планирана за догодина.

„Рамаяна“ е един от основополагащите епоси на хиндуизма и разказва за любовта, дълга, изгнанието и битката между доброто и злото. Историята е вдъхновявала поколения творци и е намирала израз в поезията, храмовата скулптура, театъра, кукленото изкуство и киното.

Продуцент на филма е Намит Малхотра, ръководител на компанията за визуални ефекти DNEG, работила по холивудски продукции като „Дюн“ и „Интерстелар“. Музиката е създадена съвместно от индийския композитор А. Р. Рахман, носител на „Оскар“ за „Беднякът милионер“, и германския композитор Ханс Цимер, автор на музиката към лентите „Гладиатор“, „Черният рицар“ и „Дюн“.

Снимки: БГНЕС

Премиерата се състоя дни преди Дивали - хиндуисткия празник на светлината, който отбелязва завръщането на Рама в родния му град след изгнанието.

Филмът получи разнопосочни оценки от критиците. Питър Брадшоу от в. „Гардиън“ го определи като увлекателна и зрелищна индийска епична драма и му даде четири звезди от пет. Той открива в историята препратки към Шекспир и Омир, а визуалния ѝ свят сравнява с „Властелинът на пръстените“ и „Цар Лъв“.

По-критична е оценката на Сидхант Адлакха от специализираното издание IGN, който постави четири от десет точки и определи екшън сцените като тромави, а компютърно генерираните изображения - като неприятни за окото, пише още Би Би Си.