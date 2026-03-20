Ранен гол зарадва Наполи срещу Каляри

Наполи добави четвърти пореден успех на своята сметка в Серия А. Футболистите на Антонио Конте взеха своето при гостуването си на Каляри след 1:0 в мач от 30-ия кръг.

Полузащитникът Скот Мактоминай отбеляза единствения гол във втората минута на мача.

Наполи си осигури четвърта поредна победа и с 62 точки се изкачи на второ място в Серия А, изпреварвайки Милан, който има 60 и мач по-малко.

Каляри претърпя трето поредно поражение и е 15-ти в класирането с 30 точки.