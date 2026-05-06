Ратко Достанич: Постигнахме важен успех над Септември, но мога да разбера и недоволството на феновете.

Старши треньорът на Славия увери, че отборът ще продължи да дава шансове на младите.
Старши треньорът на Славия Ратко Достанич проявява разбиране към феновете на отбора, предвид слабите резултати в хода на сезона.
"Белите" спечелиха домакинството си на Септември София с 2:1.
"Допуснахме гол от тъч в края и това не е нормално. След това мачът стана хаос. Бяхме с човек повече и водехме с два гола разлика. Момчетата дават всичко от себе си, на добър път сме. Много важен успех за нас чисто психологически. Нашата политика е ясна - даваме шансове на младите. В някои от мачовете заслужавахме повече. Моят избор беше Янис Гермуш да не играе днес, за да дадем шанс на младите. Досо е с натрупани картони", сподели той след срещата.
По време на двубоя феновете на домакините изразиха недоволство към ръководството на клуба.
"Мога да разбера феновете. Те могат да бъдат недоволни от резултатите. Трябва да гледаме реално на нещата. Когато водим в резултата и не подкрепяш отбора, това не е нормално", допълни наставникът.