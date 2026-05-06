Ратко Достанич: Постигнахме важен успех над Септември, но мога да разбера и недоволството на феновете.

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич проявява разбиране към феновете на отбора, предвид слабите резултати в хода на сезона.

"Белите" спечелиха домакинството си на Септември София с 2:1.

"Допуснахме гол от тъч в края и това не е нормално. След това мачът стана хаос. Бяхме с човек повече и водехме с два гола разлика. Момчетата дават всичко от себе си, на добър път сме. Много важен успех за нас чисто психологически. Нашата политика е ясна - даваме шансове на младите. В някои от мачовете заслужавахме повече. Моят избор беше Янис Гермуш да не играе днес, за да дадем шанс на младите. Досо е с натрупани картони", сподели той след срещата.

По време на двубоя феновете на домакините изразиха недоволство към ръководството на клуба.