Разбиха канал за трафик на мигранти през България, шестима са задържани

Разбиха организирана престъпна група за трафик на мигранти, действала по маршрут от българо-турската граница през София към Румъния. е задържан организаторът на схемата, както и още петима участници.

По първоначална информация каналът е функционирал срещу заплащане между 2500 и 5000 евро на човек. Групата е осигурявала пълния логистичен процес по незаконното превеждане на мигранти – от преминаването на границата до тяхното настаняване, изхранване и транспорт през страната.

В рамките на разследването са проверени четири адреса, два автомобила, автомивка и автосервиз, използвани от членовете на групата.

Петима души – български и чужди граждани – вече са привлечени като обвиняеми. Работата по случая продължава.

Снимки: МВР