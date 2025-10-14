Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас

Жителите на Свети Влас ще получат днес дългоочакваната питейна вода, осигурена от Държавния резерв. Раздаването ще започне в 10 часа пред сградата на кметството.

От местната администрация призовават всички жители да се явят на място, за да получат полагащото им се количество. Припомняме, че водата в района на Свети Влас и Елените е негодна за пиене заради наличие на бактерия ешерихия коли.

Заради това държавата осигури 60 хиляди литра питейна вода за местното население. Бедственото положение в общината остава в сила до края на седмицата.