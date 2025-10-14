Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас

От местната администрация призовават всички жители да се явят на място, за да получат полагащото им се количество
Жителите на Свети Влас ще получат днес дългоочакваната питейна вода, осигурена от Държавния резерв. Раздаването ще започне в 10 часа пред сградата на кметството.
От местната администрация призовават всички жители да се явят на място, за да получат полагащото им се количество. Припомняме, че водата в района на Свети Влас и Елените е негодна за пиене заради наличие на бактерия ешерихия коли.
Заради това държавата осигури 60 хиляди литра питейна вода за местното население. Бедственото положение в общината остава в сила до края на седмицата.