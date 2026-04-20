Разкриха геоложката история на Гранд каньон

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:07 мин.
Учените разшифроват древния път на река Колорадо

Учени смятат, че са разкрили геоложката история на Гранд каньон в американския щат Аризона, предаде Ройтерс. Изследователите са успели да разберат как и кога река Колорадо е оформяла каньона в продължение на милиони години, преминавайки през региона.

Чрез проучване на фини зрънца от минерала циркон в пясъка, съставен от седименти, пренесени от реката, и частици от пепел от отдавнашни вулканични изригвания, учените са успели да проследят пътя на реката в миналото.

Според изследването преди около 6,6 милиона години реката е започнала да се влива в голяма вдлъбнатина в земната повърхност в североизточната част на Аризона, като е образувала широко плитко езеро източно от мястото, където сега се намира Гранд каньон, отбелязва АФП.

С течение на времето езерната вода е преляла през ниска точка на брега на водния басейн преди около 5,6 милиона години, което е довело до протичането на реката, оформила региона на Гранд каньон.

След това реката е станала пълноводна и е преляла през няколко басейна по-надолу от Гранд каньон, достигайки до Калифорнийския залив преди около 4,8 милиона години. Вляла се е в морето в северозападната част на Мексико.

Езерото, което е достигало широчина от над 150 км, отдавна е изчезнало. Учените смятат, че е било разположено на мястото, където сега е резерватът на племето навахо.

"Учените отдавна спорят как е бил формиран Гранд каньон и нашето проучване допринася за този разговор", казва геологът Джон Хе от Калифорнийския университета в Лос Анджелис, един от водещите автори на изследването, публикувано в списание "Сайънс".

# Гранд каньон #геоложката история

