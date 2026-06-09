Разследват незаконна станция за водовземане на язовир "Студен кладенец"

Проверка за длъжностно престъпление е започнала заради незаконно изградено съоръжение за водовземане от язовир "Студен кладенец" край село Калоянци, по което неправомерно са били изплатени над 500 000 лева. Разследването се води от сектор "Противодействие на икономическата престъпност" към Областаната дирекция на МВР - Кърджали.

Проверката се извършва съвместно със служители на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионална дирекция за национален строителен контрол в Кърджали, съобщиха от полицията. В хода ѝ се снемат обяснения от служител на Община Кърджали.

Събраните до момента документи и данни сочат, че съоръжението е изградено без необходимите разрешителни и не отговаря на предмета на обществената поръчка, проведена от общината. Въпреки това в края на 2025 г. на фирмата-изпълнител са били преведени над 500 000 лева за строителни дейности по обекта.

Проверката е по чл.282, ал.1 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. След приключване на работата по документиране на деянието материалите ще бъдат внесени в прокуратурата.