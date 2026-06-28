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Развитието на парламентарния диалог обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш

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Развитието на парламентарния диалог обсъдиха председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на турския парламент Нуман Куртулмуш
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Парламентарният диалог подпомага развитието на двустранните отношения между нашите страни, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова на среща с председателя на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш, цитирана от пресцентъра на парламента.

Между парламентите на България и Турция са изградени позитивни отношения, които са необходима основа за задълбочаване на диалога между законодателните институции в широк спектър от области, посочи Михаела Доцова. Тя допълни, че очаква през следващата седмица в българския парламент да бъде създадена група за приятелство с Турция.

Председателят на Великото национално събрание на Турция Нуман Куртулмуш подчерта важната роля на парламентарния диалог за развитието на двустранните отношения и изрази готовност за активизиране на контактите между представителите на двете законодателни институции. Той посочи значението на ролята, която Турция и България имат не само като съюзници в НАТО, но и като държави от Черноморския регион.

„Нашите добри отношения трябва да продължат да се развиват на основата на равнопоставеност и взаимноизгодно сътрудничество“, добави председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Тя открои като нови перспективни области за сътрудничество иновациите, дигиталната инфраструктура, зелените технологии и нисковъглеродните енергийни технологии.

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание, е в Истанбул за участие в Парламентарната среща на върха на НАТО. В състава ѝ са ръководителят на делегацията на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Иван Лалов и заместник-ръководителят на делегацията Даниел Митов. Домакин на форума е председателят на турския парламент.

#Нуман Куртулмуш #Михаела Доцова #Турция #Народно събрание

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